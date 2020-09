Polskę można „zdjąć” z czerwonej listy. Nowe zalecenia FHI

15 września po południu Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) wydał nowa rekomendację dotyczącą podróży zagranicznych. Zaleca w niej m.in. by Polskę zdjęto z tzw. czerwonej listy krajów, po przyjeździe z których obowiązuje w Norwegii kwarantanna. Decyzję, czy tak się stanie, rząd ma podjąć w bieżącym tygodniu.

W skierowanej do rządu rekomendacji FHI zaleca zniesienie kwarantanny wjazdowej do Polski. Polska odnotowuje spadek wskaźników zakażeń i na dzień 14 września było to 19,2 przypadków zakażenia na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 2 tygodni, informuje Instytut w komunikacie. Zwraca jednak uwagę, że należy szczególnie rozpatrzyć przypadek zniesienia kwarantanny dla Polski, przede wszystkim ze względu na duży ruch turystyczny między Norwegią a krajem nad Wisłą.