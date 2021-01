Polacy, budowlańcy i brak testów: Norwegia szuka przyczyn zamknięcia granic

Premier Erna Solberg ogłosiła zamknięcie granic kraju fiordów. Nowe restrykcje wejdą w życie 29 stycznia o północy. Norweskie instytucje wskazują na problemy, które przyczyniły się do wprowadzenia nowych regulacji. Wśród nich wymienia się brak kontroli w branży budowlanej, zakażenia wśród powracających po świętach Polaków oraz niechęć imigrantów ze Wschodniej Europy do przeprowadzania testów na granicy.

Nakaz przeprowadzania testów na norweskiej granicy wprowadzono 18 stycznia. Do tego momentu wielu imigrantów, m.in. z Polski i Litwy, zdążyło wrócić do kraju fiordów po świątecznej przerwie. Jak wynika z danych Telenor, aktywność zarejestrowanych kart SIM z Polski i Litwy wzrosła w pierwszej połowie stycznia o 31 612 egzemplarzy. W tym samym czasie, testom na granicy poddała się blisko połowa mniej przyjezdnych z tych państw. – To dość oczywiste, że w ostatnich tygodniach nie każdy został poddany testom na granicy. Wszyscy za to zostali poddani kwarantannie. Na szczęście osiągnęliśmy już taki poziom, który pozwoli poddawać testom wszystkich – skomentował sprawę Espen Rostrup Nakstad, zastępca dyrektora Urzędu ds. Zdrowia (Helsedirektoratet). W dwóch pierwszych tygodniach stycznia testom poddało się 17 480 osób z Polski i Litwy.

Branża budowlana norweskim problemem?

27 stycznia wieczorem media obiegła informacja o wybuchu infekcji na terenie budowy Pressens hus w Oslo. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 34 osób. Kolejne 146 trafiło na kwarantannę. – Kilka osób pracujących na budowie mieszka w Nordre Follo. Ponadto, wybuch infekcji zbiegł się w czasie z powrotem Polaków. Służby pracują nad wyjaśnieniem, czy ognisko wiąże się z brytyjską odmianą koronawirusa – poinformowano osoby, które na co dzień przebywają w budynku Pressens hus.



Głos w sprawie zajęli także przedstawiciele organizacji pracodawców Norsk Industri. Uważają, że do rozwoju pandemii i zamknięcia granic przyczynił się brak kontroli w branży budowlanej. Zauważają, że zarówno miejsca pracy, jak i mieszkania robotników często nie podlegały inspekcji. – To, co się teraz dzieje, jest smutne. Pokazuje, że wielu pracodawców nie podeszło do sprawy poważnie. [...] Wiele małych firm w odpowiedni sposób nie zorganizowało miejsca pracy i przez to pojawiły się kłopoty – poinformował w rozmowie z NRK Stein Lier-Hansen, przewodniczący Norsk Industri. Pracodawcy zauważają, że brak dostępu do zagranicznej siły roboczej jest największym ciosem dla branży budowlanej oraz stoczniowej. Kłopotliwe może okazać się zamknięcie granic na więcej niż dwa tygodnie.