Policja ostrzega przed oszustami. Nie dajcie się nabrać

Norweska drogówka (UP) 8 czerwca opublikowała komunikat, w którym ostrzega przed oszustwami „na niezapłacony mandat”. Oszuści podający się za funkcjonariuszy dzwonią do danych osób, prosząc o uregulowanie kary finansowej nałożonej niby za przekroczenie prędkości. - Nie dzwonimy do nikogo w takiej sprawie - podkreśla policja.