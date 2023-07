Polak zaginął w Norwegii

Mężczyzna 1 lipca miał wrócić do Polski sos zaginiecia

Mężczyzna od jakiegoś czasu przebywał w Norwegii. W sobotę 1 lipca 2023 planował z miejscowości Otta wrócić do Polski. Niestety do teraz nie dotarł do kraju ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Daniel Kłusek ma 30 lat, pochodzi z Huty Radoryskiej w województwie lubelskim.



W sobotę 1 lipca 2023 planował z miejscowości Otta wrócić do Polski, do teraz nie dotarł do kraju ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ustalono, że spakował swoje rzeczy. Daniel nie ma przy sobie telefonu - zgubił go.



Daniel ma 180 cm wzrostu, oczy koloru piwnego, brunet, krótko obcięty.

Znak charakterystyczny: tatuaż na ręce (zdjęcie) oraz blizna na jednej brwi.

Nie wiadomo, w co był ubrany w dniu zaginięcia. Ustalono, że miał przy sobie plecak i walizkę.



Jeśli widziałeś gdzieś zaginionego lub znasz miejsce jego pobytu prosimy o pilny kontakt z policją pod nr tel 47 814 74 01 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.



Można również napisać bezpośrednio do strony SOS Zaginięcia

