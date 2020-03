Pierwsza w Norwegii śmiertelna ofiara koronawirusa. Informację przekazała premier

Zmarły to pacjent Oslo universitetssykehus. wikimedia.org/no:Rikshospitalet på Gaustad i Oslo en:National Hospital at Gaustad in Oslo, Norway © 2005 J. P. Fagerback Category:Oslo {{bsd}}

12 marca wieczorem w dzienniku NRK premier Erna Solberg poinformowała, że w Norwegii zmarł pierwszy pacjent zakażony koronawirusem. Pacjent był hospitalizowany w szpitalu uniwersyteckim w Oslo. Reklama - Dziś wieczorem dowiedzieliśmy się o śmierci z powodu COVID-19. To był starszy, schorowany człowiek - powiedziała premier na wizji.



Premier dodała, że teraz niezwykle ważne jest, by wszyscy obywatele byli zjednoczeni w działaniach ograniczających rozprzestrzenianie się infekcji. Premier poinformowała o śmierci podczas wieczornego pasma NRK. I dag døde et menneske på Oslo universitetssykehus etter koronasmitte. https://t.co/T19blQb8sE — NRKØstlandssendingen (@NRKOstland) March 12, 2020 Ponad 700 zarażonych Liczba osób zakażonych koronawirusem w Norwegii wynosi obecnie 777 (stan na godzinę 21). Czytaj też: Zarażony koronawirusem przyleciał do Polski z Bergen. Pasażerowie lotu natychmiast mają się zbadać Reklama