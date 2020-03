Zarażony koronawirusem przyleciał do Polski z Bergen. Pasażerowie lotu natychmiast mają się zbadać

Zarażony przyleciał do Warszawy 9 marca. Fot. Markus Eigenheer from Genève (HA-LYB Airbus A320-232 Sharklets A320 > WZZ) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Samolotem Wizz Air z Bergen przyleciał do Polski pasażer, u którego zdiagnozowano koronawirusa. Linia lotnicza przesłała podróżującym informację o konieczności przebadania się. Pasażer, u którego później zdiagnozowano koronawirusa, przemieszczał się lotem W6 1520 z Bergen do Warszawy. Podróż odbyła się 9 marca. Dział obsługi klienta Wizz Air poprosił uczestników lotu o niezwłoczny kontakt z najbliższą placówką sanitarną. Wizz Air poinformował o możliwości zarażenia w wiadomości mailowej. screenshot/facebook Według danych aktualnych na 12:00, w Polsce zdiagnozowano 47 przypadków zarażenia koronawirusem. W Norwegii liczba chorych wynosi 651 osób. Reklama