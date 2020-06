Pierwsza tura wysyłki wyników rozliczeń podatkowych: są problemy z logowaniem do systemu

22 czerwca jest dniem pierwszej tury wysyłki wyników rozliczeń podatkowych (skatteoppgjør). Jak informuje Urząd Podatkowy, otrzymało je już 2,2 mln norweskich podatników. Duże zainteresowanie rozliczeniami spowodowało jednak przeciążenie serwerów i problemy z zalogowaniem się do systemu administracji podatkowej.

Are Kvistad z biura prasowego Urzędu ds. Cyfryzacji, odpowiadającego za proces logowania do administracji podatkowej, w rozmowie z serwisem Dinside potwierdza wystąpienie problemów. Zaznacza jednak, że niebawem wszystko powinno wrócić do normy.