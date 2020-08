Otwarcie linii kolejowej Østfoldbanen przesunięte. Bane NOR zapewni transport zastępczy

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, linia Østfoldbanen przechodząca przez stację Ski nie zostanie uruchomiona 10 sierpnia. Podróżni będą mogli korzystać z przygotowanego transportu zastępczego.

7 sierpnia Bane NOR, norweska spółka zarządzająca transportem kolejowym, podała w komunikacie prasowym informację o przedłużających się pracach na torze między Kolbotn-Ås i Ski-Kråkstad. – Niestety pojawiły się pewne wyzwania, co oznacza, że pociągi nie mogą normalnie wyjechać na trasę od poniedziałku, 10 sierpnia – powiedział Norweskiej Agencji Prasowej, Sverre Kjenne, wiceprezes wykonawczy Bane NOR.