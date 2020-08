Utrudnienia w ruchu pociągów. Sprawdź, na jakiej trasie

Norweski państwowy przewoźnik kolejowy, firma Vy, poinformował o planowanych utrudnieniach na trasie z Oslo S do Kornsjø. Podróżni muszą się przygotować na opóźnienia pociągów, które będą występowały do 15 sierpnia.

Do 10 sierpnia mają potrwać prace spółki zarządzającej transportem kolejowym w kraju fiordów, Bane NOR. Roboty odbywają się na odcinku od Oslo S-Rygge do Oslo S-Mysen / Rakkestad.



Vy opublikowało na oficjalnej stronie informację, że w okresie od godziny 2:00 10 sierpnia do szóstej nad ranem 15 sierpnia zostanie przywrócony ruch, ale o zmniejszonej prędkości na trasie Oslo S – Ski.