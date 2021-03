„Odradzamy podróże zagraniczne”. MSZ wydłuża zalecenie

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże za granicę, które nie są bezwzględnie konieczne - czytamy w komunikacie prasowym resortu z końca marca. Zalecenie obowiązuje do połowy maja.

MSZ ponownie przedłuża tzw. zalecenie dot. podróży zagranicznych. Do połowy maja z możliwością dalszego wydłużenia Norwegia odradza więc wszelkie niepotrzebne wyjazdy za granicę. - To wciąż nie czas na podróżowanie. Rząd przedłuża zalecenia do 15 maja, może ono jednak zostać jeszcze wydłużone. W obecnej sytuacji epidemicznej zniesienie zaleceń dot. podróży byłoby nieuzasadnione - wyjaśnia szefowa resortu Ine Eriksen Søreide.