Nowe ogniska infekcji w Moss: gmina przygotowuje się do kolejnych sytuacji kryzysowych

W ostatnich dniach liczba zakażeń koronawirsuem w Moss skoczyła od zera do 21 przypadków. W gminie pojawiły się trzy nowe ogniska epidemii. Mają one związek z wyjazdami mieszkańców za granicę oraz imprezą, która odbyła się w dniach 18-19 lipca.

Hanne Kristin Tollerud, burmistrz Moss, poinformowała, że w ostatnich dwóch tygodniach zwiększyła się liczba zachorowań na COVID-19. W gminie, która do tej pory nie miała problemów z pandemią, pojawiło się 21 zakażonych. Tollerud zwróciła również uwagę, że liczba może się powiększyć. – Musimy być przygotowani na to, że zainfekowanych może być więcej. Kolejne osoby mogą chorować niezależnie od zauważonych ognisk epidemii – skomentowała sprawę burmistrz.

Dwa ogniska infekcji w Moss związane są z wyjazdami mieszkańców za granicę. Zakażeni podróżowali do tzw. zielonych krajów – Finlandii, Danii oraz Niemiec. Kwestię podróży skomentował główny lekarz miejski, Kristian Krogshus. – Ogniska w Moss potwierdzają słowa, które wypowiedzieli przedstawiciele rządu i FHI. Wyjazdy za granice są możliwe, ale nikt ich nie zaleca, ponieważ wiążą się z ryzykiem zakażenia. Urlop lepiej spędzić w kraju. Trzecie ognisko zakażeń w Moss związane jest z prywatną imprezą, na której pojawiły się osoby chorujące na COVID-19. Gmina chciałaby być w kontakcie z jej organizatorem i upewnić się, że każdy uczestnik wydarzenia został przebadany pod kątem zainfekowania. – Wciąż nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej od organizatora imprezy. Nie odbiera od nas telefonu. W związku z tym, musieliśmy powiadomić o sprawie policję. To funkcjonariusze będą musieli ustalić, kto był obecny na wydarzeniu – informuje gmina. Poniżej: Komunikat miasta w sprawie pojawienia się nowych ognisk infekcji.

Gmina pozostaje otwarta. Jej przedstawiciele apelują, by przyjezdni oraz mieszkańcy stosowali się do zaleceń. Burmistrz opracowuje mechanizm, który mógłby zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości. Możliwe, że konieczne będzie wprowadzenie lokalnych obostrzeń. – W sobotę w całym kraju odnotowano 19 przypadków infekcji, w tym 10 w Moss. [...] W ciągu tygodnia sprawdzimy, jak rozwija się wskaźnik zakażeń. Wtedy podejmiemy decyzję co dalej – podsumowuje Hanne Kristin Tollerud.