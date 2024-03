Norweska policja będzie uzbrojona. Wielkanoc okresem szczególnej ostrożności

Norweska Policyjna Służba Bezpieczeństwa (PST) poinformowała o uzbrojeniu wszystkich policjantów. Decyzja będzie obowiązywała w okresie świąt wielkanocnych. Jak czytamy w komunikacie, funkcjonariusze dokonali nowej oceny zagrożenia nad fiordami.

– Wielkanoc to czas, który gromadzi wiele osób na różnych wydarzeniach we wspólnotach religijnych. Uzbrojenie funkcjonariuszy to środek zapobiegawczy i zapewniający bezpieczeństwo, który pomaga zwiększyć gotowość, umożliwiając większą skuteczność i szybkość reakcji policji w całym kraju – dodaje Tone Vangen.



Policja nad fiordami będzie tymczasowo uzbrojona od środy 27 marca do wtorku 2 kwietnia.



Źródła: PST, MojaNorwegia.pl