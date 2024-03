Wielkanoc 2024 w Norwegii: jak uniknąć świątecznych korków i wypadków drogowych?

Dla wielu Święta Wielkanocne rozpoczynają się w piątek przed Niedzielą Palmową, który w tym roku wypada 22 marca. NTB/ Frende forsikring/ materiały prasowe

Wielu mieszkańców Norwegii wykorzystuje okres wielkanocny do wzięcia wolnego. Wiąże się to m.in. z wyjazdami w góry z różnych części kraju, lecz także z wylotami za granicę. Jednak zarówno duży ruch na drogach, jak i niecierpliwość kierowców sprawiają, że zamiast sprawnie dotrzeć do hytty czy resortu narciarskiego właściciele aut muszą spędzić trochę czasu na poboczu, wypełniając raport o szkodach.

W ciągu ostatnich trzech lat zdecydowanie najwięcej wypadków wielkanocnych miało miejsce w piątek przed Niedzielą Palmową. Wskazują na to statystyki zebrane przez firmę ubezpieczeniową Frende forsikring, która podzieliła się nimi w komunikacie prasowym. Jednocześnie największe korki zdarzają się w środę przed Wielkim Czwartkiem i Niedzielą Wielkanocną. Kiedy więc najlepiej wyjechać na święta?

Jak piątek 13-ego Dla wielu Święta Wielkanocne rozpoczynają się w piątek przed Niedzielą Palmową, który w tym roku wypada 22 marca. W 2022 r. w piątek na tydzień przed Wielkanocą co godzinę dochodziło do 73 wypadków drogowych. Według danych Finans Norge, mierzona w koronach i øre, wielkanocna podróż spowodowała szkody w wysokości 23 miliony w 2021 r., 31 milionów w 2022 r. i 37 milionów koron w zeszłym roku.

Roger Ytre-Hauge, specjalista z Frende forsikring, uważa, że tendencja jest oczywista. Jeśli chodzi o wypadki w okresie wielkanocnym poza piątkiem przed Niedzielą Palmową w ostatnich lata ich liczba jest najwyższa w poniedziałek, wtorek i środę tygodnia wielkanocnego. W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny do stłuczek dochodzi znacznie rzadziej.

W 2023 roku w Poniedziałek Wielkanocny doszło do 880 wypadków samochodowych. To o połowę mniej w porównaniu z piątkiem przed Niedzielą Palmową. Według Frende forsikring do niebezpiecznych sytuacji na drodze dochodzi głównie przez nieuwagę, ale drugim poważnym zagrożeniem jest nadmierna prędkość – stwierdza w notatce towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kiedy największe korki? Tymczasem dzień naznaczony największym natężeniem wypadków przed świętami wcale nie jest tym najbardziej zakorkowanym. Według Państwowego Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) największe ryzyko utknięcia w sznurze aut występuje w środę przed Wielkim Czwartkiem oraz w Niedzielę Wielkanocną. W oba dni na największe korki można trafić w środku dnia, około 12-14. Po 16:00 zaś w większości regionów na norweskiej mapie powinno stać się już jednak luźniej na trasie.

Według Avinor w Wielkanoc ponad dwa miliony Norwegów skorzysta z usług największych norweskich lotnisk. Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Dane dotyczące ruchu wyjazdowego z dużych miast za ostatnie dwa lata pokazują, że zdecydowana większość podróży jest krótka – także w okresie Wielkanocy. Ale istnieją pewne bardziej popularne odcinki.

Z Oslo i Bergen w środę przed Wielkim Czwartkiem rozkład ruchu przedstawiał się następująco dla samochodów, które przejechały z Oslo dłużej niż 1,5 godziny (co odpowiada ok. 100 km) i dłużej niż 1 godzinę (co odpowiada ok. 60 km) z Bergen.

Ze stolicy 37 proc. pojechało w kierunku Gudbrandsdalen/Osterdalen, 25 proc. w kierunku Hallingdal/Valdres, 13 proc. w kierunku Telemark/Numedal, 11 proc. w kierunku Szwecji i 10 proc. w kierunku południowej Norwegii. Z Bergen zaś 38 proc. skierowało się do Sotry, 31 proc. do Voss, 14 proc. do Hardanger, 12 proc. w stronę Stord/Rogaland i 5 proc. w Nord-Hordaland.

W Poniedziałek Wielkanocny natężenie ruchu w ciągu dnia jest bardzo podobne jak w przypadku samej Wielkanocy, ale korki są mniejsze. Ważne, aby z wyprzedzeniem zaplanować podróż, sprawdzić prognozę pogody i sytuację na drodze. Można to zrobić chociażby za pośrednictwem Zarządu Dróg i Autostrad. Przygotowane są także centra ruchu drogowego, które monitorują warunki atmosferyczne i stan ruchu drogowego i przekazują informacje m.in. za pośrednictwem mediów i radia.

Tłumy na lotniskach Jednak nie wszyscy będą w tym roku jeździć. Według Avinor w Wielkanoc ponad dwa miliony Norwegów skorzysta z usług największych norweskich lotnisk. W zeszłym roku w święta występowała bardzo duża frekwencja pasażerów, natomiast w tym roku ruch jest równomiernie rozłożony na większą liczbę dni niż poprzednio, mówi Stine Ramstad Westby, wiceprezes wykonawczy ds. głównych lotnisk w Avinor.

Odloty mają cieszyć się największą popularnością na wszystkich lotniskach w piątek 22 marca, poniedziałek 1 kwietnia i niedzielę 7 kwietnia.

Źródła: NTB, Frende forsikring, Nettavisen, Statens vegvesen, VG