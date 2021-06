Norwegia wyrzuci szczepionki AstraZeneca. Na śmietnik trafi 45 000 dawek

Stosowanie preparatu AstraZeneca w programie szczepień zostało wstrzymane w marcu. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że wszystkie niewykorzystane szczepionki AstraZeneca, które trafiły do norweskich gmin, zostaną wyrzucone. Do kosza trafi zatem ok. 45 tys. dawek, według danych Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

Stosowanie preparatu AstraZeneca w programie szczepień zostało wstrzymane w marcu i ostatecznie całkowicie wycofane z użycia w Norwegii z powodu groźnych skutków ubocznych. W kraju fiordów cztery osoby zmarły z powodu rzadkiego schorzenia VITT: trombocytopenii wywołanej przez szczepionkę.

Jak pisze sekretarz stanu Erlend Svardal Bøe w Ministerstwie Zdrowia w e-mailu do VG, dawki szczepionek mają być przechowywane w sposób odpowiedzialny w gminach i funduszach zdrowia do upływu terminu ważności. Następnie jednak, zgodnie z procedurami, należy je wyrzucić. FHI poinformowało gminy, jak to zrobić.