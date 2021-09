Norwegia wprowadzi trzecią dawkę szczepionki. Jest decyzja rządu

Norweskie władze zdecydowały, że osoby z osłabionym układem odporności będą mogły zaszczepić się trzecią dawką preparatu mRNA, informuje resort zdrowia. Możliwość jej przyjęcia ma być wprowadzona tak szybko, jak to możliwe, dodaje minister zdrowia.

Norwegia podjęła decyzję o podaniu trzeciej dawki szczepionki mRNA (Pfizer lub Moderna) osobom o bardzo osłabionym układzie odporności na podstawie zaleceń Norweskiego Instytut Zdrowia Publicznego (FHI), czytamy w komunikacie z 30 sierpnia. FHI uważa, że ​​obecnie nie ma jednak podstaw do powtórnego szczepienia innych grup, takich jak najstarsza część populacji, choć Instytut zwraca uwagę, że może się to zmienić w nadchodzącym czasie.

Dla kogo trzecia dawka?

Ministerstwo Zdrowia informuje, że trzecią dawką będą mogły zaszczepić się osoby zmagające się m.in. z chorobami autoimmunologicznymi, które przyjmują leki immunosupresyjne, pacjenci po przeszczepach czy chorzy na nowotwory. Resort szacuje, że w tej w grupie jest ok. 200 tys. osób. - Możliwość zaszczepienia się trzecią dawką pojawi się tak szybko, jak to możliwe - mówi minister zdrowia Bent Høie.



Resort wyjaśnia też, że nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych po podaniu trzeciej dawki innych niż te znane po podaniu pierwszej i drugiej dawki. FHI zaleca minimalny odstęp co najmniej czterech tygodni między drugą a trzecią dawką. Trzecia dawka nie musi być tym samym rodzajem szczepionki mRNA, co dwie pierwsze dawki, czytamy.