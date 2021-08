Norwegia kreśli epidemiczne scenariusze na jesień. Jeden zakłada odporność stadną i życie bez obostrzeń

Norweski rząd oraz służba zdrowia przygotowują się do ponownego całkowitego otwarcia Norwegii. Jako prawdopodobną datę całkowitego zniesienia obostrzeń podawane są wrzesień oraz październik. Pod uwagę brane są dwa scenariusze.

Jak zauważył Bjørn Guldvog, optymistyczny scenariusz zakłada osiągnięcie odporności stadnej, która wyeliminuje możliwość zakażenia także wśród osób poniżej 16 roku życia. Aby znaleźć się na takim etapie walki z pandemią, do końca września muszą zostać zaszczepione wszystkie chętne osoby pełnoletnie, a 16- i 17-latkowie powinni przyjąć minimum jedną dawkę preparatu na COVID-19.



Drugi zakłada wysoki odsetek osób niezaszczepionych, który przyczyni się do powstawania ognisk infekcji, również wśród najmłodszych. – Jest on mniej prawdopodobny, ale możliwy – zauważył dyrektor Urzędu ds. Zdrowia. Dodał też, że nie będzie wiązał się z wprowadzeniem tak uciążliwych obostrzeń jak przed rokiem. Według służby zdrowia, odpowiedzialna likwidacja obostrzeń przyczyni się do spędzenia świąt Bożego Narodzenia w normalnych, niepandemicznych warunkach.



Do 23 sierpnia 3 803 561 Norwegów przyjęło minimum jedną dawkę szczepionki. 2 569 326 uznaje się za w pełni zaszczepionych. Testy na COVID-19 wskazały na 148 826 zakażonych osób. Spośród nich zmarło 811 mieszkańców kraju fiordów.