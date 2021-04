Norwegia powołuje komisję. Zbada, czy należy szczepić AstraZenecą

Jeśli Norwegia zaprzestanie szczepić AstraZenecą, opóźni się cały program szczepień. To z kolei spowoduje wydłużanie się lockdownu. /zdjęcie ilstracyjne Rafael Henrique - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego

Jasnych deklaracji na razie nie będzie, są tylko zalecenia Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI). Rząd Norwegii wstrzymuje się z podjęciem decyzji co do zaprzestania szczepień preparatem AstraZeneca. Władze powołują komisję, która oceni, jak wszelkie zmiany wpłyną na krajowy program szczepień.

15 kwietnia Instytut Zdrowia Publicznego zalecił, by Norwegia zaprzestała dalszego stosowania szczepionki AstraZeneca (Vaxzevria) w krajowym programie szczepień. - Obecnie mamy znacznie większa wiedzę na temat związku między szczepionką AstraZeneca a rzadkimi i poważnymi przypadkami powstawania zakrzepów, niż kiedy Norwegia zdecydowała się wstrzymać dalsze stosowanie szczepionki AstraZeneca w marcu. Naa podstawie tej wiedzy Instytut Zdrowia Publicznego zalecił, by Norwegia zaprzestała dalszego stosowania szczepionki AstraZeneca - wyjaśnił mówi Geir Bukholm, dyrektor ds. kontroli zakażeń w FHI.

To trzeba zbadać

W odpowiedzi na zalecenia Instytutu, tego samego dnia zwołano konferencję prasową, na której postanowienia władz przekazał minister zdrowia Bent Høie.



Poinformował, że to rząd podejmie ostateczną decyzję o stosowaniu szczepionek AstraZeneca. Powołana zostanie komisja ekspertów, w skład której wejdą członkowie z kraju i zagranicy. Zbadają konsekwencje stosowania lub niestosowania szczepionki AstraZeneca w programie szczepień. Oprócz tego komisja ma także zbadać ryzyko stosowania lub pominięcia w krajowym programie preparatu Janssen.



- Władze poważnie traktują rzadkie, ale poważne skutki uboczne, a my w Norwegii mamy systemy umożliwiające ich wyłapywanie. Rzadkie skutki uboczne [...] można najprawdopodobniej powiązać ze szczepionką. Jest to obecnie uznawane na arenie międzynarodowej - powiedział Bent Høie.