Norwegia wstrzymuje szczepienia preparatem AstraZeneca

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) poinformował 11 marca o wstrzymaniu wykorzystywania szczepionki AstraZeneca. Sprawa ma związek z doniesieniami z Danii. Tamtejsza służba zdrowia przypuszcza, że preparat przyczynił się do powstania zakrzepu krwi, który spowodował śmierć jednej z zaszczepionych osób. W ślad za Norwegią i Danią poszły inne państwa.

Śladem pozostałych państw nordyckich nie podąży z kolei Szwecja. – Nie ma sygnałów, że jest to niebezpieczna szczepionka [...] To dobry sposób na ochronę przed COVID-19. Korzyści przeważają nad możliwym niewielkim ryzykiem – skomentował ostatnie doniesienia Anders Tegnell, główny szwedzki epidemiolog.

Dalsze stosowanie szczepionki nadal zalecane

Europejska Agencja Leków wszczęła dochodzenie w sprawie szczepionek AstraZeneca i jednocześnie apeluje, by nie wstrzymywać szczepień z wykorzystaniem preparatu. Członkowie organizacji przyznają, że ​​korzyści wynikające ze szczepionki przewyższają potencjalne ryzyko. Jak wyliczyła agencja, wśród 5 milionów Europejczyków, którzy otrzymali szczepionkę, było 30 przypadków zakrzepów krwi. Obecna partia 17 milionów dawek została rozdystrybuowana do 17 europejskich państw.



Jeśli Norwegia szybko powróci do stosowania preparatu AstraZeneca, będzie zmuszona ograniczyć jego dystrybucję do gmin. Producent poinformował, że do kraju fiordów trafi w drugim kwartale około miliona dawek mniej. Zamiast planowanych około dwóch milionów, norweska służba zdrowia dysponować będzie 670 tys. sztuk preparatu.