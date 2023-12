Norweg porównywany do wikingów zadziwia świat. Pobił nietypowy rekord

Nurkowanie w zimnej wodzie to zajęcie szczególnie popularne w Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe stworzone przy pomocy AI)

Ken Stornes, miłośnik sportów ekstremalnych z Norwegii, pobił rekord świata w dyscyplinie nazywanej death divingiem. Oddał skok do lodowatej wody z wysokości ponad 40 metrów. Mężczyzna jest znany w mediach społecznościowych jako „Ostatni Wiking”.

Stornes zamieścił wideo przedstawiające próbę pobicia dotychczasowego rekordu świata w mediach społecznościowych 3 grudnia. Materiał zdobył dużą popularnością – zyskał ponad 3,7 mln reakcji. – To było szalone – skomentował własny wyczyn na Instagramie.

Death diving to dyscyplina sportu ekstremalnego, która szczególną popularność zyskała w kraju fiordow. W tamtejszych wodach odbywa się większość krajowych i międzynarodowych zawodów. Ken Stornes poprawił dotychczasowy rekord dyscypliny, którego również był autorem (31,3 m). Poprzedni należał do Norweżki Asbjørg Nesje (30,5 m).

Ken Stornes przypomina w publikowanych materiałach, że dla człowieka nie ma rzeczy niemożliwych. Skok z ponad 40 metrów do lodowatej wody to nie jedyny wyczyn, który zaprezentował w mediach społecznościowych. Na jego profilu znajdziemy także materiał przedstawiający skok z 10 metrów na górę usypaną ze śniegu. Pozwolił także... katapultować się do lodowatej wody, trzymając charakterystyczne dla wikingów topory w rękach.



