Supersamochód sprzedany za 43 500 000 koron. To rekord w historii Norwegii

Koenigsegg CCGT trafi teraz do USA. Fot. Deltasquared at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Norweski przedsiębiorca Bård Eker sprzedał Koenigsegg CCGT – supersamochód zaprojektowany i wyprodukowany w 2007 roku. Pojazd był przygotowany do wzięcia udziału w 24-godzinnym maratonie w Le Mans. Nabywca zapłacił za niego 43,5 mln koron.

Najlepszy egzemplarz marki?

Bård Eker – norweski biznesmen specjalizujący się we wzornictwie przemysłowym – był posiadaczem jedynego egzemplarza Koenigsegg CCGT. Marka zaprojektowała go, by pojazd wystąpił w 24-godzinnym maratonie w Le Mans. Po zaprezentowaniu supersamochodu zmieniono jednak zasady wydarzenia. Model nie brał nigdy udziału w wyścigach. Szwedzcy inżynierowie projektowali go jako dodatkowy, nie wchodzący w skład głównej linii produkcyjnej.