Niepewny wzrost płac. Szacunkowa podwyżka wynagrodzeń o 1,5 procent

W zrewidowanym budżecie krajowym rząd szacuje, że średni roczny wzrost wynagrodzeń wyniesie ok. 1,5 proc. w latach 2019-2020, informuje agencja prasowa NTB. To o ok. 2 proc. mniej, niż zakładano w październiku 2019, kiedy ogłoszono pierwszą wersję budżetu.

- Niepewność, co do zmian płac, jest duża - informuje agencja NTB, powołując się na rządowy komunikat. W październiku 2019, gdy ogłaszano budżet na ten rok, wzrost wynagrodzeń szacowano na ok. 3,6 proc. Teraz średni roczny wzrost płac oscyluje wokół 1,5 proc. w latach 2019-2020.



Negocjowanie stawek minimalnych w danych branżach co roku odbywało się wiosną, jednak z powodu epidemii koronawirusa, przesunięto je na jesień.