Mieszkańcy części Oslo powinni gotować wodę pitną. Wykryto w niej bakterie

Urząd ds. Wodociągów i Kanalizacji zaleca mieszkańcom dzielnic Oslo Voksenåsen/Voksenkollen gotowanie wody z kranu. Wykryto w niej bowiem enterokoki, które mogą wywoływać u ludzi choroby, pisze gmina Oslo w komunikacie prasowym z 23 lutego.

Dotyczy to zarówno wody przeznaczonej do picia, ale także tej używanej na przykład w ekspresach do kawy, do przygotowywania jedzenia, robienia kostek lodu lub do mycia zębów.