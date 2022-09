Łosoś i krewetki w cenie. Stany Zjednoczone i Polska coraz chętniej sięgają po norweskie owoce morza

Na zdjęciu: hodowla łososi w Norwegii. Fot. Brataffe, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

W ciągu roku eksport norweskich owoców morza poprawił się o 30 proc., poinformowała Rada ds. Ryb i Owoców Morza (Sjømatrådet). Według danych instytucji, państwo sprzedało w sierpniu produkty o wartości 12,5 mld NOK. To tyle samo, co przez cały 1990 rok.

W porównaniu z sierpniem 2021 roku, eksport owoców morza i ryb z kraju fiordów poprawił się o 2,9 mld NOK. 12,5 mld NOK to najwyższa odnotowana w ciągu jednego miesiąca wartość sprzedaży. Od początku roku przedsiębiorstwa zarobiły z tego tytułu 94 mld NOK. To o 29 proc. więcej w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem.



Jak informuje Sjømatrådet, największy wpływ na rekordowy eksport ma zwiększenie ilości oraz ceny sprzedawanego łososia. Głównym kupującym norweskie owoce morza w sierpniu okazały się Stany Zjednoczone. Państwo zakupiło 5630 ton ryby o wartości 755 mln NOK. Do czołowych rynków zbytu należały także Polska i Dania.