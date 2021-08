Letni rekord zakażeń w Norwegii: tak źle nie było od maja

Służba zdrowia poinformowała o blisko 500 nowych zakażeniach koronawirusem w Norwegii. Jak wynika z raportu opublikowanego czwartego sierpnia, sytuacja epidemiczna w kraju fiordów jest najgorsza od maja 2021 roku.

System Monitorowania Chorób Zakaźnych (MSIS) odnotował w środę 475 zakażeń koronawirusem. To największa liczba od 26 maja, kiedy służba zdrowia informowała o 499 przypadków. Sytuacja zdecydowanie pogorszyła się w porównaniu z poprzednim tygodniem. W środę, 28 lipca, do MSIS wpłynęło 273 zgłoszeń o potwierdzonych infekcjach. Większość zakażeń odnotowuje się w miastach, m.in. w Oslo i Bergen. We wtorek, trzeciego sierpnia, blisko 40 proc. przypadków całego kraju pochodziło z obu miejscowości.