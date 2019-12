Krzyczał i szarpał innych pasażerów. Straż Graniczna zatrzymała pijanego 30-latka

W sobotę 21 grudnia na pokładzie samolotu lecącego z Norwegii do Gdańska doszło do awantury z udziałem 30-letniego mieszkańca województwa łódzkiego. Mężczyzna miał być agresywny, szarpać innych podróżnych i nie słuchać poleceń załogi. Po wylądowaniu pasażer trafił w ręce Straży Granicznej, która ustaliła, że był pod wpływem alkoholu.

Nie jedyne zdarzenie w ten weekend