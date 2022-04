Kontroli granicznych nie będzie. Policja ma inne rzeczy na głowie

Wprowadzenie kontroli granicznych i sprawdzanie każdego podróżnego w związku z napływem uchodźców z Ukrainy wywarłoby ogromną presję na policję, mówi szefowa resortu sprawiedliwości.

Tym samym Emilie Enger Mehl dała do zrozumienia, że rząd jednak nie wprowadzi wzmożonych kontroli na granicy, co władze rozważały jeszcze dwa tygodnie temu. Głównym powodem byłoby zbytnie obciążenie policji - więcej funkcjonariuszy trzeba by oddelegować do pełnienia służby na granicy. - Policja ma dużo pracy gdzie indziej - powiedziała minister agencji prasowej NTB.