Będą sprawdzać każdego podróżnego? Rząd boi się rosyjskich szpiegów

Podczas konferencji minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego poinformowała także, że rząd rozważa wprowadzenie kontroli granicznych. - Rozważamy wprowadzenie kontroli na granicy, może to nastąpić w krótkim czasie - powiedziała Emilie Enger Mehl, cytowana przez Norweską Agencję Prasową (NTB). Mehl dodała, że władze muszą przeanalizować, czy istotne jest oddelegowanie większej liczby policjantów do kontroli każdego podróżnego. - To kwestia zasobów. Musimy zastanowić się, czy słuszne jest korzystanie z zasobów policyjnych do sprawdzania każdego - powiedziała.Rząd, bazując na ocenie Norweskiej Służby Bezpieczeństwa (PST), obawia się działania rosyjskiego wywiadu na terenie Norwegii. - PST na bieżąco ocenia ryzyko, a Rosja jest dobrze znanym nam graczem. Obraz zagrożenia w dużej mierze nie zmienił się w wyniku ataku na Ukrainę, z jednym wyjątkiem. PST poinformowało mnie, że teraz widzimy zwiększone zagrożenie ze strony rosyjskiego wywiadu - wyjaśniła Mehl.Poniżej: - Atak Rosji na Ukrainę stworzył nową sytuację w polityce bezpieczeństwa, która ma również konsekwencje dla społeczeństwa obywatelskiego w Norwegii. Rząd wzmocni bezpieczeństwo norweskiej ludności i norweskie interesy - mówiła dziś Mehl.