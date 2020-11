Historycznie niskie stopy procentowe nawet przez kilka lat. Bank Centralny Norwegii trzyma się zera

Od marca Norges Bank ciął stopy procentowe trzy razy, w tym 7 maja do 0 proc. flickr.com / Norges Bank / CC BY-ND 2.0

Komitet Polityki Pieniężnej i Stabilności Finansowej Banku Centralnego Norwegii jednogłośnie zadecydował o utrzymaniu stopy procentowej na niezmienionym poziomie zero procent. Informacją tą Norges Bank podzielił się w komunikacie prasowym z 5 listopada.

Utrzymanie rekordowego zerowego poziomu głównej stopy procentowej to postanowienie zgodne zarówno z przewidywaniami analityków, jak i prognoz z wrześniowego raportu o polityce pieniężnej banku centralnego. Od marca Norges Bank ciął stopy procentowe trzy razy, w tym 7 maja do 0 proc., co stanowi historycznie niski pułap.