Freya ponownie zawita nad Oslofjorden. Popularna morsica doczeka się własnego pomnika

W stołecznej marinie Kongen powstanie pomnik morsicy Freyi. To efekt sukcesu założonej w sierpniu zbiórki. Jak poinformował jej inicjator, Norwegowie przekazali na zbudowanie posągu ponad 270 tys. NOK. Wystarczy to do pełnego zrealizowania przygotowanego projektu.

Freyę upamiętni Astri Tonoian – rzeźbiarka z 20-letnim doświadczeniem – zajmująca się tematyką współistnienia ludzi i natury. – Kiedy Freya stała się symbolem wspólnego życia ludzi oraz natury i powstał pomysł ukazania tego przy pomocy rzeźby, nie mogło być inaczej. Pomnik Freyi musi wykonać Astri Tonoian. [...] Z przyjemnością oddaję jej pałeczkę – czytamy w komunikacie inicjatora zbiórki, Hansa Erika Holma.



Do 24 października zbiórka przekroczyła planowany poziom 200 tys. NOK. Jej organizatorzy zebrali ponad 272 tys. koron. Wybrano także lokalizację pomnika, czyli marinę Kongen. W tym samym miejscu Freya podpływała blisko brzegu i wzbudzała zainteresowanie spacerowiczów.



Poniżej: Lokalizacja planowanego pomnika Freyi. Rzeźba ma stanąć na terenie mariny na początku 2023 roku.

Eutanazji morsicy 14 sierpnia dokonali przedstawiciele Urzędu ds. Rybołówstwa. Mieszkająca na co dzień w Oslofiordzie Freya miała być zagrożeniem dla ludzi, którzy podchodzili do niej zbyt blisko. Szkielet Freyi trafił do Muzeum Historii Naturalnej w Oslo, gdzie będzie wykorzystywany do dalszych badań.



Źródło: spleis.no, Avisa Oslo, MojaNorwegia.pl