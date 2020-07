Dziś Preikestolen zamknięte dla turystów. Trwa akcja policji

Osoby wybierające się na Preikestolen muszą odłożyć wycieczkę na inny dzień. Od poranka 22 lipca ochotnicze załogi oraz policja próbują ponownie dotrzeć do zmarłego człowieka w okolicach popularnego norweskiego klifu Preikestolen, nazywanego także amboną. Akcja rozpoczęła się już popołudniem 21 lipca, ale nie została zakończona. Funkcjonariusze uprzedzają turystów, że szlak do klifu oraz obszar od Preikestolhytta zostają dziś zamknięte dla odwiedzających klif aż do zakończenia akcji policji.