Duże utrudnienia na kolei: ruch pociągów wstrzymany

W porannym komunikacie prasowym Bane Nor dodaje, że nie wie, ile potrwa naprawa awarii. - Jest to rodzaj błędu, który może być trudny do zlokalizowania, ale często łatwy do naprawienia - wyjaśnia kierownik ds. komunikacji w Bane Nor, Dag Svinsås.Pasażerowie mają korzystać z alternatywnych form transportu, jak np. metro. Za niektóre linie podstawiane są autobusy.