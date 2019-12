Dobra wiadomość dla zapominalskich: Wizz Air wprowadził przydatną usługę

Odprawa z głowy

Usługa to prawdziwe wybawienie dla zapominalskich pasażerów, którzy nie wykupili miejsca w samolocie. W przeciwieństwie do osób, które to zrobiły i mogą odprawić się już 30 dni przed odlotem, bez wykupionej miejscówki pasażer może odprawić się najwcześniej 48 godzin przed planowaną datą lotu. Dla niektórych osób stanowiło to nie lada kłopot, ponieważ podczas pobytu za granicą miały problem np. z dostępem do internetu.



Jak czytamy w regulaminie Wizz Air, automatyczną odprawę można dodać do rezerwacji do czterech godzin przed wylotem. Koszt usługi to siedem złotych. Opcja jest dostępna w taryfie: Basic, Wizz Go, można ją też nabyć w ramach Wizz Plus czy Wizz Flex, informuje Wizz Air.