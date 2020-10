„Chciałbym powiedzieć, że to się skończy, ale nie mogę”. Norwegia musi być gotowa na kolejną falę koronawirusa

9 października podczas konferencji prasowej minister zdrowia Bent Høie przyznał, że epidemia tak szybko się nie skończy, a mieszkańcy Norwegii muszą przyzwyczaić się do nieprzewidywalnych sytuacji z tym związanych. Szef resortu poinformował, że pojawiają się nowe lokalne ogniska koronawirusa, więc władze muszą zrobić, co w ich mocy, by powstrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń. Jednym z takich środków będzie przedłużenie obowiązujących restrykcji.

„Przed nami ciężkie dni”

Konferencję prasową zwołano w kontekście zbliżającego się Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Minister zdrowia przyznał, że przed mieszkańcami Norwegii trudny czas, więc zaapelował do wszystkich, by okazywać zainteresowanie drugiemu człowiekowi - zwracać uwagę na jego potrzeby, słuchać tego, co ma do powiedzenia, nie być obojętnym. - To ważne wyzwanie w czasach, gdy wielu odczuwa presję, stres i niepokój o to, co przyniesie przyszłość - powiedział.