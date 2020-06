Budżetowe linie znów latają nad fiordy. WizzAir podał listę połączeń z Polski

Dokładny wykaz wznowionych 57 tras z Polski udostępnił 18 czerwca portal Fly4free.pl. Pasażerowie polecą z WizzAirem do Norwegii z kilku polskich lotnisk. Najwięcej możliwości stwarza zakup biletu z portu lotniczego w Gdańsku: stamtąd przewoźnik obsługuje znów rejsy do Ålesund, Bodø, Bergen, Kristiansand, Oslo Gardermoen i Oslo Sandefjord-Torp, Stavanger, Tromsø oraz Trondheim.



Z Katowic można się z kolei wybrać do Oslo Torp lub Stavanger, z Krakowa do stolicy, a ze Szczecina do Stavanger. Z Warszawy węgierskie linie latają do Bergen i Oslo Sandefjord-Torp, natomiast z Wrocławia na razie tylko do Oslo Torp.