Boże Narodzenie: czas start. Świąteczna ciężarówka szykuje się do drogi

W tegorocznej kampanii Coca-Cola zachęca, by każdy odnalazł w sobie świętego Mikołaja i dzielił się radością oraz dobrem z innymi. Kampanię wzbogaci udział artystki Emmy Steinbakken, która nagra świąteczną piosenkę oraz zorganizuje swój pierwszy świąteczny koncert. Dodatkowo na ekranach pojawi się nowa reklama „The World Needs More Santas”, podkreślająca znaczenie życzliwości w codziennym życiu.Ikoniczna juletrailer odwiedzi od listopada do grudnia 47 miejscowości w Norwegii. Pełna lista przystanków dostępna jest >>>TUTAJ<<<