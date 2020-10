Bezrobotni będą musieli dłużej czekać na pieniądze? Nowy budżet przewiduje cięcia w systemie zasiłków

Sceptycznie nastawione do pomysłu ograniczenia wypłat zasiłków bezrobotnym są związki zawodowe. MN

W projekcie budżetowym na 2021 rok norweski rząd zawarł propozycję wydłużenia okresu oczekiwania na zasiłek dla bezrobotnych. Obecnie w przypadku osób, które same zrezygnują z pracy, czas ten wynosi trzy miesiące. Zgodnie z przyszłorocznym budżetem państwa miałby się on jednak wydłużyć do czterech i pół miesiąca.

Według ministra pracy Henrika Asheima zmiana ma dotyczyć osób, które nie pracują i nie korzystają z oferowanych im możliwości poszukiwania pracy. Jak stwierdził minister w wiadomości do Dagsavisen, po jej wprowadzeniu większą część strat dochodu związanych z bierną postawą i brakiem zatrudnienia poniosą bezrobotni po dobrowolnej rezygnacji z pracy oraz ci, którzy bez uzasadnionego powodu odmawiają podjęcia inicjatywy na rynku pracy i odrzucają propozycje zatrudnienia.

Sceptycznie nastawione do pomysłu ograniczenia wypłat zasiłków bezrobotnym są związki zawodowe. Konsekwencje ekonomiczne dla beneficjentów i próby oszczędzania przez cięcia w systemie zasiłków uważają za błędną strategię.