Nowy pomnik przed norweskim parlamentem. Kim byłaś, Anno Rogstad?

„Kobiety na pomniki!” – to hasło znane zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Stortinget/materiały prasowe

Przewodniczący norweskiego parlamentu, prezydentka Oslo, posłowie, uczniowie jednej ze stołecznych szkół, naukowcy, artyści i przypadkowi przechodnie zgromadzili się 11 czerwca przed Stortingiem, sercem norweskiej demokracji, w 112. rocznicę nadania Norweżkom powszechnego prawa wyborczego. Uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu – odsłonięciu pomnika. Kogo na nim upamiętniono?

Wychowała się w zamożnej rodzinie, była córką adwokata. Miała szczęście mieć postępowych rodziców, którzy zdecydowali się ją kształcić, mimo że była dziewczynką i najmłodszym dzieckiem spośród rodzeństwa. Po skończeniu edukacji w Trondheim została nauczycielką. Jako 17-latka zaczęła pracę w prywatnej szkole dla chłopców. Następnie pracowała w szkołach, gdzie uczyły się najuboższe dzieci z Oslo, ze wschodniej części miasta. Nie bała się mówić, co myśli. „Prawo naszej ojczyzny szydzi z nas i nas obraża”, komentowała brak powszechnego prawa wyborczego kobiet (Norweżki dostały je w pełni – bez cenzusu majątkowego – w 1913 roku, a więc dwa lata po pojawieniu się Rogstad w parlamencie. Głosować mogli od tego momentu wszyscy obywatele powyżej 25. roku życia).

Norweżki i Polki, prekursorki

Sama znalazła się w Stortingu w 1911 roku, ale nie miała stałego mandatu – pełniła rolę zastępczyni innego posła. Na pierwszą pełnoprawną posłankę Norwegia musiała jeszcze trochę poczekać – do 1922 roku, gdy została nią architektka Karen Platou.



Na pamięć zasługują również pierwsze polskie parlamentarzystki, zasiadające w Sejmie Ustawodawczym, którego kadencja przypadła na lata 1919-1922 (to on uchwalił Konstytucję marcową). Wymieńmy ich nazwiska: Anna Piasecka, Franciszka Wilczkowiakowa, Gabriela Balicka, Irena Kosmowska, Jadwiga Dziubińska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Zofia Sokolnicka. I nie zapominajmy o nich. Przed Sejmem nie stoją dziś ich pomniki, a i za życia nie miały łatwo. Ot, spójrzmy choćby, jak wyglądało pierwsze posiedzenie z ich udziałem w zestawieniu z pierwszym posiedzeniem, na którym obecna była Anna Rogstad.