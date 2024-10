Norwescy naukowcy znaleźli ślady życia w skamieniałościach sprzed 600 milionów lat

Zgłębianiem tajemnic 600-milionowych skamieniałości zajmował się zespół badaczy z muzeum Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego w Tromsø. W próbkach odkryto interesujące eukarionty. Skąd dokładnie pobrano próbki? Tego naukowcy nie zdradzają. Znalazłoby się zbyt wielu poszukiwaczy i kupców…

Wszyscy jesteśmy eukariontami – od tej dumnej deklaracji zacznijmy małe odświeżenie wiadomości z lekcji biologii. Eukarionty to organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe i chromosomy (w odróżnieniu od prokariontów). Tyle że na przykład my, ludzie, składamy się z bilionów wyspecjalizowanych komórek eukariotycznych, a dawne organizmy były o wiele prostsze.

Śnieżka bez siedmiu krasnoludków

Współpracujący z międzynarodowym zespołem badawczym naukowcy z Tromsø próbowali znaleźć między innymi odpowiedź na pytanie, czy i jak żyjące na Ziemi organizmy przetrwały globalne zlodowacenie, do którego doszło właśnie 600-650 milionów lat temu. W odniesieniu do tego czasu nie jest najprawdopodobniej przesadą mówienie o „Ziemi śnieżce”. Tak nazywa się hipoteza powszechnego zasięgu zlodowacenia, które miałoby sprawić, że nasza planeta przypominała śnieżną kulę. Część naukowców twierdzi, że życie na Ziemi przetrwało etap bycia „śnieżką”, inni – że było to niemożliwe i że życie musiało narodzić się drugi raz po rozmarznięciu naszej planety.