Naukowcy „przywrócili do życia” Norweżkę ze średniowiecza. Tora jest gwiazdą muzeum nauki

Ma 65 lat, urodziła się w Trondheim i sprawia wrażenie uroczej babci. Życie uśmiechniętej starszej pani w pomarańczowej sukni nie było jednak usłane różami, a naznaczone chorobami i ciężką pracą. Raczej nie przypuszczała, że 800 lat później zostanie gwiazdą Muzeum Uniwersyteckiego NTNU.

Mowa o Norweżce, która została przywrócona do życia dzięki nowoczesnej technologii. Silikonowy model 3D stworzono na podstawie jej szkieletu znalezionego przez archeologów w latach 70. XX wieku. Zgodnie z wynikiem ankiety na stronie NRK nadano jej imię Tora.

Tora przyszła na świat pod koniec XIII wieku, kiedy Trondheim było w pełnym rozkwicie i akurat budowano katedrę Nidaros. Mieszkało tam około 4000 osób, co było całkiem sporym wynikiem jak na średniowieczne miasto. Jej kości zostały pochowane na cmentarzu przy głównej ulicy Kaupmannastretet.

Jak mówi Ellen Grav, archeolożka i koordynatorka ds. komunikacji na Wydziale Archeologii i Historii Kultury, można założyć, że pochodziła z rodziny kupieckiej, co oznacza, że ​​w tamtym czasie należałaby do osób nieco lepiej sytuowanych. Nie biorąc pod uwagę w statystykach dzieci, ludzie żyli wówczas średnio około 40-50 lat. W wieku 65 lat Tora była zatem już sędziwa, więc najprawdopodobniej miała dostęp do wartościowej żywności.