National Geographic ociepli wizerunek wikingów? Ruszył nowy dokument

Toczyli brutalne walki, plądrowali kościoły, brali niewolników – co do tego znawcy kultury wikingów nie mają wątpliwości. Wojownicy z Północy reprezentowali sobą jednak znacznie więcej, o czym łatwo zapomnieć m.in. przez ich wizerunek przedstawiany w popkulturze.

Nowy serial dokumentalny Vikings: the Rise and Fall , którego emisja rozpoczęła się 28 sierpnia na kanale National Geographic, ma pozwolić spojrzeć widzom na wikingów z innej perspektywy. Z pomocą zawartych w kolejnych sześciu odcinkach wypowiedzi ekspertów produkcja ma obalić mity i sprostować błędne interpretacje na temat zwyczajów skandynawskiego ludu, jakie pojawiają się np. w filmach.

Domowe portale do zaświatów, niewolnicy jak rodzina i małżeńskie biznesy: tego mogliście nie wiedzieć o wikingach