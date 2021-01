Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Dziś 76 rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

27 stycznia 1945 żołnierze Armii Czerwonej dotarli do bram KL Auschwitz. Rocznicę wyzwolenia obozu Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2005 roku ustanowiła Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Obóz śmierci

27 stycznia 1945 roku przed południem żołnierze 60 Armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego dotarli na teren podobozu Auschwitz III Monowitz (Monowice), miejsca pracy przymusowej dla koncernu IG-Farben. Następnie, po odparciu wycofujących się oddziałów niemieckich, dotarli do obozu macierzystego Auschwitz I (Oświęcim) i Auschwitz II–Birkenau (Brzezinka). W Stammlager (obozie macierzystym) i podobozach zastali łącznie ok. siedem tysięcy skrajnie wyczerpanych więźniów, a także zwłoki około sześciuset, którzy zmarli z wycieńczenia lub zostali zastrzeleni przez SS-manów.



W obozie zginęło ok. 1, 1 mln ludzi: 1 mln Żydów, 70-75 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńców radzieckich, 10-15 tys., 10-15 tys. jeńców innych narodowości, podaje Franciszek Piper w „Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań”.



Poniżej: Ostatnio nakładem wydawnictwa Czerwone i Czarne ukazała się pozycja: “Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady”. Reportaż Karoliny Sulej to przejmująca opowieść o tym, jak codzienna rutyna związana z utrzymaniem higieny osobistej, dbaniem o wygląd, dawała więźniom siłę do tego, by walczyć o przetrwanie.