Dziś mija 75 lat od wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

Zatrzeć ślady zbrodni

W obawie przed zbliżającym się frontem naziści już w 1944 przygotowywali się do ewakuacji obozu. Od sierpnia do stycznia z Auschwitz w głąb Rzeszy do pracy przymusowej wywieziono łącznie ok. 65 tys. więźniów i więźniarek. W drugiej połowie 1944 zaczęto palić dokumentację obozową: kartoteki, rejestry więźniów czy wykazy Żydów deportowanych do obozu na „natychmiastowa zagładę w komorach gazowych”. Stopniowo rozpoczęto także likwidację członków Sonderkommando – więźniów zmuszanych do pracy w krematoriach i obsługi komór gazowych – którzy byli bezpośrednimi świadkami ludobójstwa. Część członków Sonderkommando zbuntowała się, czego wynikiem był bunt, który wybuchł w obozie 7 października 1944 roku. W trakcie walk lub po nich zginęło ok. 450 więźniów.