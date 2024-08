Wakacje na kredyt nową normą? Wzrosło wykorzystanie norweskich kart kredytowych

Oprocentowane zadłużenie to obecnie 41,7 miliarda koron. stock.adobe.com/licencja standardowa

W lipcu 2024 całkowite wykorzystanie kart kredytowych w norweskiej populacji wzrosło o prawie 8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeśli spojrzeć na osoby o niskich dochodach, wynik ten był aż o 29 proc. wyższy, wynika z danych banku DNB uzyskanych przez radio P4.

Według Ine Oftedahl, dyrektorki ds. transformacji danych w DNB, bardzo dużą część pieniędzy przeznaczono na cele turystyczne. Jej zdaniem konsumenci zmniejszyli użycie kart kredytowych w innych kategoriach, aby więcej móc przeznaczyć na wakacyjne podróże. Dotyczy to zarówno biletów i transportu, jak i wydatków za granicą.

Według danych instytucji w sierpniu wykorzystanie przez Norwegów środków z kart kredytowych było większe o 1,5 miliarda koron. Zadłużenie na kartach kredytowych, które nie jest jeszcze wymagane do spłaty, wzrosło o 1,3 miliarda koron i wynosi 31,2 miliarda koron. Oprocentowane zadłużenie zaś to 41,7 miliarda koron, co oznacza wzrost o 0,2 miliarda koron.