Norweskie gospodarstwa domowe odzyskują wiarę w ekonomię – i własne finanse

Zapatrywanie się Norwegów na własną i krajową gospodarkę w pierwszym kwartale roku nadal maluje się w ciemnych barwach. Niemniej po historycznie najniższym poziomie w 2022 r. barometr oczekiwań Finans Norge pokazuje, że norweskie gospodarstwa domowe zaczynają patrzeć w przyszłość bardziej optymistycznie.

Wróci galopująca inflacja?

Główny ekonomista Kyrre M. Knudsen w Sparebank 1 SR-Bank twierdzi, że dane z barometru oczekiwań Finans Norge można odczytać na dwa sposoby. Z jednej strony liczby pokazują, że ludzie odzyskali wiarę we własne finanse i jest to najwyższy poziom optymizmu od rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych ponad dwa lata temu. Może to spowodować, że konsumenci będą wydawać więcej pieniędzy, doprowadzając do wzrostu cen, i ponownie wywrzeć presję na stopy procentowe.