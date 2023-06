Norwegia: podwójna podwyżka stóp procentowych

22 czerwca Norges Bank, zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, ogłosił podniesienie stóp procentowych o 0,5 pp., ustalając główną stopę procentową na poziomie 3,75 proc.

Komitet ds. polityki pieniężnej i stabilności finansowej Norges Bank jednogłośnie zdecydował o podniesieniu głównej stopy procentowej o 0,5 punktu procentowego do poziomu 3,75 proc., czytamy w oświadczeniu Norges Banku.

Kolejna podwyżka w sierpniu

Dalszy przebieg stopy procentowej będzie zależał od sytuacji gospodarczej, podkreśla norweski bank centralny. - Jeśli korona stanie się słabsza, niż zakładaliśmy lub presja w gospodarce będzie się utrzymywać, do sprowadzenia inflacji w okolice celu może być konieczna wyższa stopa procentowa, niż obecnie szacujemy. Jednocześnie jeszcze nie widzieliśmy pełnych efektów podwyżek stóp procentowych, które mamy za sobą. Istnieje niepewność co do tego, jak bardzo gospodarstwa domowe będą ograniczać konsumpcję w przyszłości w wyniku wysokiej dynamiki cen i podwyżek stóp procentowych. Jeśli inflacja spadnie szybciej lub doświadczymy silniejszego spowolnienia w norweskiej gospodarce, stopa procentowa może być niższa, niż obecnie zakładamy - zaznacza Norges Bank.



Instytucja dodaje, że kolejna podwyżka stóp nastąpi prawdopodobnie w sierpniu.