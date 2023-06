Najsłabsza spośród najważniejszych walut świata. Korona norweska ponownie z niechlubnym tytułem

Korona norweska jest najsłabszą walutą w gronie G10, wynika z najnowszego kursu w stosunku do dolara. Lepiej zaprezentowały się m.in. jen japoński oraz dolar nowozelandzki. Sprzeczne opinie dotyczące sytuacji norweskiego pieniądza podają ekonomiści, którzy nie potrafią wytłumaczyć trudnej pozycji na rynku środków płatniczych.

– Wkraczamy w dłuższy okres, w którym korona będzie słaba – zwrócił uwagę na łamach E24 Nils Kristian Knudsen, analityk walutowy w Handelsbanken. Twierdzi też, że wciąż nie osiągnięto punktu normalizacji, czyli sytuacji, w której na rynkach międzynarodowych nie dochodzi już do nagłych tąpnięć. Negatywne odczucia finansistów mają źle wpływać na kurs korony norweskiej. Według ostatniej analizy redakcji Bloomberga, od przełomu 2022 i 2023 roku korona norweska straciła 9,44 proc. w stosunku do dolara. To najgorszy wynik wśród walut G10.



Czołową trójkę najsłabszych środków uzupełniły jen japoński (8,75 proc. straty do dolara) oraz dolar nowozelandzki, który do amerykańskiego odpowiednika stracił 3,26 proc. Na pozycji lidera występuje funt. Brytyjska waluta umocniła się w stosunku do najpopularniejszego pieniądza świata o 5,22 proc.