Coraz więcej norweskich gospodarstw narażonych na problemy finansowe. Przyczyną m.in. podwyżki rat

Rosnące koszty życia i stopy procentowe w Norwegii powodują, że coraz więcej osób popada w niepewność finansową i jest zmuszona pobierać zasiłki. Zagrożone są szczególnie domowe budżety tych, których raty kredytów hipotecznych stają się niewspółmiernie wysokie do dochodów.

Udział grupy walczącej z problemami finansowymi we wszystkich gospodarstwach domowych wzrósł z 5 proc. w kwietniu 2017 r. do 12 proc. w marcu 2023 r. Większość wzrostu nastąpiła po czerwcu 2021 r. Jedna trzecia to rodziny z dziećmi, które są w słabej sytuacji materialnej. Znajdujące się w tarapatach to najmniejsza grupa norweskich gospodarstw domowych, ale znacząco wzrosła z zaledwie dwóch procent w kwietniu 2017 r. do 6 proc. w marcu 2023 r. Większość tego wzrostu nastąpiła od czerwca 2021 r. do czerwca/sierpnia 2022 r.