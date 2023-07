Bank DNB zarabia na podwyżkach stóp procentowych. Osiągnął najwyższy dochód odsetkowy w historii

„Obserwujemy, że wzrost przychodów odsetkowych jest napędzany przez wyższe stopy procentowe”, pisze DNB. stock.adobe.com/ fot. JHVEPhoto/ tylko do użytku redakcyjnego

Według szacunków raportu kwartalnego DNB z połowy lipca bank zyskał na podwyżkach stóp procentowych 15,2 miliarda koron w porównaniu do 11,5 miliarda analogicznym okresie 2022. To najwyższy wynik w historii dla DNB.

Dochód odsetkowy netto to różnica między tym, co sam bank płaci za pożyczenie pieniędzy, a tym, co klienci płacą, gdy pożyczają od banku, i jest głównym źródłem dochodu banku. Całkowite przychody wyniosły 20,2 miliarda koron w drugim kwartale 2023, w porównaniu z 16,4 mld NOK rok wcześniej.

Wszystko przez inflację? Od początku 2022 roku do dziś inflacja w norweskiej gospodarce znacznie wzrosła, dlatego by ją zahamować, Norges Bank stopniowo podnosił główną stopę procentową. Inflacja bazowa wzrosła z poziomu 6,7 proc. w maju do 7,0 proc. w czerwcu. To zaskoczenie dla analityków Banku Centralnego Norwegii, dlatego zasadne jest spodziewać się kolejnego wzrostu stóp procentowych.

W czerwcu Norges Bank skorygował główną stopę procentową do 3,75 procent.Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Za każdą decyzją Norges Banku szły również zmiany oprocentowania kredytów hipotecznych w norweskich placówkach finansowych. Główne banki, takie jak DNB, Sparebank czy Nordea, uważnie śledziły poczynania banku centralnego i dostosowywały swoją ofertę do zaistniałych zmian.

Dwa razy wyższa stawka To przyczyniło się do wzrostu dochodów sektora bankowego. W czerwcu Norges Bank skorygował główną stopę procentową do 3,75 procent, co stanowi znaczny wzrost z 1,25 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Tuż po tym DNB zdecydował się na korektę oprocentowania kredytów hipotecznych i depozytów maksymalnie o 0,50 punktu procentowego.

Od marca ubiegłego roku DNB osiągnął 67,6 miliarda koron wyniku odsetkowego netto. Pod koniec czerwca 2022 r. stopa oprocentowania kredytów wynosiła 2,25 proc., ale od tego czasu wzrosła do 4,75 proc. dzisiaj.

