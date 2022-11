Studia w Norwegii będą płatne? Nad obcokrajowcami wisi widmo czesnego

Zgodnie z propozycją norweskiego rządu uniwersytety w Norwegii miałyby zacząć pobierać od studentów spoza UE czesne w wysokości 130 tys. koron od jesieni 2023 r. Uzasadnieniem wprowadzenia opłat jest przyciągnięcie tylko najbardziej „zmotywowanych” do nauki w kraju fiordów obcokrajowców.

Norwegia gości obecnie kilkanaście tysięcy studentów zagranicznych, z których dwie trzecie pochodzi z państw niebędących członkami Wspólnoty. Mają takie same prawa do bezpłatnej nauki jak studenci norwescy.

„Nasze uniwersytety i kolegia są dobrze przygotowane do przyciągania międzynarodowych studentów, ponieważ jakość jest dobra, a nie dlatego, że są bezpłatne. Wierzę, że czesne zapewni nam bardziej zmotywowanych studentów zagranicznych. Ponieważ będziemy mieli mniej studentów zagranicznych, zwolni to zarówno miejsca do nauki, jak i zakwaterowanie dla norweskich studentów”.