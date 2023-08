Rok szkolny 2023/2024 w Norwegii: ściąga ferii i świąt

W 2023 rok szkolny trwa ok. 190 dni. stock.adobe.com/standardowa/ LIGHTFIELD STUDIOS

W drugiej połowie sierpnia, w tygodniu 33. lub 34., norwescy uczniowie wracają do szkoły po wakacyjnej przerwie. Przygotowaliśmy więc rozpiskę dni wolnych od nauki, która pomoże zaplanować ferie dzieci i urlopy ich rodziców w nadchodzącym roku szkolnym.

W 2023 rok szkolny trwa ok. 190 dni. Uczniowie do szkolnych ławek wracają w tygodniu 33. lub 34. - przykładowo gmina Oslo informuje, że placówki na jej terenie rozpoczynają rok szkolny 21 sierpnia (poniedziałek), z kolei w Stavanger szkoła rozpoczyna się 17 sierpnia (czwartek). Dokładna data początku zajęć po wakacjach może się bowiem różnić w zależności od gminy, dlatego tę informację należy sprawdzić na stronie danej szkoły, do której uczęszcza dziecko.